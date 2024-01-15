الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

المهندس خالد محمود
المهندس خالد محمود عباس

استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة ACUD، بمقر الشركة، وفدًا من بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتحالف "بريكس" برئاسة فلاديمير كوسياكوف نائب رئيس البنك ووفد مرافق، ضمن زيارتهم لمصر، في الفترة من 13 إلى 18 يناير الحالي، بتنسيق من وزارة المالية.

وقدم المهندس خالد عباس عرضًا تقديميًا حول المشروع وتفسير أبعاده وأهدافه وآخر مستجدات الأعمال التي تحدث على أرض الواقع في العاصمة الجديدة، وعقب ذلك تم تنظيم زيارة ميدانية للوفود تفقد خلالها الحي الحكومي ومركز مصر الثقافي الإسلامي وكاتدرائية ميلاد المسيح ومدينة الفنون والثقافة.

وقال المهندس خالد عباس، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات بنك التنمية الجديد (NDB)، موضحًا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلما وتحقق وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على أن تكون العاصمة الإدارية بوابة مصر للجمهورية الجديدة.

مدينة ذكية ومستدامة

وأَضاف المهندس خالد عباس، أن الدولة منذ أن بدأت في بناء هذا المشروع الضخم، وهي تحرص على أن تكون مدينة ذكية ومستدامة، وتحتوي على جميع المرافق والبنية التحتية اللازمة لتكون مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا عالميًا.

ومن جهته؛ أعرب فلاديمير كوسياكوف عن إعجابه الشديد وحجم الإنجاز الذي حدث في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالخطوات والتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.

يذكر أن مصر انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB الذي أسسه التحالف عام 2015؛ بهدف تحقيق التكامل مع الجهود العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بريكس فلاديمير كوسياكوف

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