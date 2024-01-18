الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف أبوالهول: لولا دعم مصر لما صمد أهل غزة حتى الآن

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه لولا الدعم والمساعدات التي قدمتها مصر والضغوط التي مارستها مصر على إسرائيل والمجتمع الدولي لإدخال المساعدات لغزة لما صمد أهلها حتى الآن.

وأضاف أبوالهول، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "لدينا تجارب تاريخية في 48 و67 وكيف تم تهجير أعداد هائلة من الفلسطينيين تحت ضغط أقل مما يحدث الآن بكثير، لكن المساندة والدعم المصري هو الذي ساعد الفلسطينيين على أن يبقوا في أرضهم ولا يخرجوا من القطاع".

أبوالهول: ما حدث في غزة يفوق كل الحروب السابقة

وأشار إلى أن ما حدث في حرب غزة بحسب التقارير الدولية يفوق ما حدث في كل الحروب السابقة، وعدد الضحايا من الفلسطينيين يفوق عدد الضحايا في كل الحروب السابقة، لافتًا إلى أن صمود أهل غزة وبقاءهم في أراضيهم جاء نتيجة جهود مصرية بشكل أساسي.

ولفت إلى أن مصر كانت تضغط بكل قوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، حتى لو كان الحد الأدنى الذي يضمن بقاء أهل غزة ويساعدهم على الصمود.

غزة قطاع غزة مصر القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية اكسترا نيوز

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