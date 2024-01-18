مستشفى غزة الأوروبي: آلاف الجرحى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن آلاف الجرحى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأضاف مدير مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المستشفى به 240 سرير عناية مركزة وأكثر من 1000 جريح في الساحات ولسنا قادرين على استيعابهم، مشيرًا إلى أن هناك ضغط كبير على الطواقم الصحية غير القادرة على الوصول إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح مدير عام مستشفى غزة الأوروبى، أن معظم سكان مدينة خان يونس لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى بسبب عمليات الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأن هناك نقص كبير فى المستلزمات الطبية ونطالب بدعم القطاع الصحى فى غزة.

وأضاف مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن هناك دبابات الاحتلال وصلت إلى محيط مجمع ناصر، مما أدى إلى فرار المرضى لمستشفيات أخرى.