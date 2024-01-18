الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد الضربات العسكرية.. اليابان تدعو باكستان وإيران لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

مجلس الوزراء الياباني
مجلس الوزراء الياباني

دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، باكستان وإيران لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وقال "نراقب الوضع بين البلدين عن كثب".

 جاء ذلك بعد سلسلة من الضربات العسكرية الباكستانية ضد مخابئ تزعم أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وفقًا لما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

خارجية باكستان: الضربات العسكرية تم تنفيذها في مقاطعة أو اثنتين في إيران

وأعلنت الخارجية الباكستانية عن أن الضربات العسكرية التي تم تنفيذها في مقاطعة أو اثنتين في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.

اليابان باكستان إيران سيستان وبلوشستان الإيرانية الضربات العسكرية الباكستانية

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