"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى للضربات العسكرية الباكستانية فى إيران

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، اللقطات الأولي من انفجارات إثر سلسلة من الضربات العسكرية الباكستانية ضد مخابئ تزعم أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الباكستانية، عن أن إسلام أباد نفذت سلسلة من الضربات العسكرية ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعة سيستان أو بلوشستان الإيرانية، موضحة أن الضربات في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.

طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الإيراني وعادت بنجاح بعد ضرب أهدافها

فيما أكد مصدر بالمخابرات الباكستانية، أن طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الإيراني وعادت بنجاح بعد ضرب أهدافها.

وكانت قد أعلنت إيران عن إطلاق عدة صواريخ من باكستان، أصابت قرية حدودية في مقاطعة سيستان وبلوشستان.