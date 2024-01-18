إيران تستدعى القائم بالأعمال الباكستانى فى طهران بعد الهجمات على أراضيها

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن إيران استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في طهران بعد الهجمات التي شنتها إسلام أباد على إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

الجيش الباكستاني يعلن شن سلسلة هجمات على مواقع لإرهابيين

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، عن أن الجيش الباكستاني شن سلسلة هجمات على مواقع لإرهابيين في إقليمي سيستان وبلوشستان في إيران.

ويأتي ذلك بعد أن استهدفت طهران "إرهابيين" في باكستان، الثلاثاء، في هجوم قالت إسلام آباد إنه أسفر عن مقتل طفلين.

وأضافت الخارجية الباكستانية في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن الضربات التي تم تنفيذها بإيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية، مردفة: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا".

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته احترام باكستان التام سيادة إيران ووحدة أراضيها، مضيفة: "سنواصل مساعينا لإيجاد حلول مشتركة مع إيران ضد الإرهابيين".