الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باكستان تطالب بإنهاء النزاع القائم بين الاحتلال الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية

حنّا رباني خار،
حنّا رباني خار، وزيرة الخارجية الباكستانية

طالبت حنّا رباني خار، وزيرة الخارجية الباكستانية، بإنهاء النزاع القائم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال حتى اليوم.

 يجب على المجتمع الدولى أن يوفر مساعدة للشعب الفلسطيني

وقالت وزيرة الخارجية الباكستانية، خلال مؤتمر صحفي حول الضربات الأخيرة نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه يجب على المجتمع الدولى أن يوفر مساعدة للشعب الفلسطيني ولا سيما من خلال الأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الخارجية الباكستانية باكستان الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين المجتمع الدولي

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