الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية باكستان: قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على شعبنا وسلامته

حنّا رباني خار
حنّا رباني خار

قالت حنّا رباني خار، وزيرة الخارجية الباكستانية، إن قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على حياة شعبنا وسلامته.

الضربات هدفها الأساسي الحفاظ على أمن باكستان

وأكدت وزيرة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي حول الضربات الأخيرة نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الضربات التي وجهتها اليوم باكستان على الأراضي الإيرانية هدفها الأساسي هو الحفاظ على أمن باكستان وأمنها الوطني ويجب عدم المس بذلك، موضحة أن باكستان لن تسمح بالمساس بسيادتها وسلامة أراضيها.

باكستان تحترم المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة الأراضي وسيادة كل دوله الأعضاء

وأضافت الخارجية الباكستانية، "أن باكستان تحترم المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما فيها سلامة الأراضي وسيادة كل دول الأعضاء فيها، ومن خلال إرشادات هذه المبادئ من خلال حقوقنا المشروعة ضمن القانوت الدولي لن تسمح باكستان لسيادتها وسلامته أراضيها بأن يتم المساس بها تحت أي ظروف".

 إيران هي دولة صديقة وباكستان لديها احترام وود كبير للشعب الإيراني

وأكدت، أن إيران هي دولة صديقة وباكستان لديها احترام وود كبير للشعب الإيراني، ولطالما شددنا على أن الحوار والتعاون هنا السبيل الوحيد في مواجهة التحديات المشتركة، وسنستمر في المحاولة لإيجاد الحلول المشتركة والمتبادلة، موضحة أن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكر قد قرر العودة إلى باكستان نظرًا للتطورات الأخيرة بعد مشاركته مع قادة العالم في مؤتمر "دافوس".

وشددت وزيرة الخارجية الباكستانية، أنه "لم نجر أية اتصالات مع إيران في الساعات، فيما نريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية بلادنا".

إيران الخارجية الباكستانية باكستان الأراضي الإيرانية أمن باكستان المجتمع الدولي ميثاق الامم المتحدة

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