الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصادر باكستانية: ضرب 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 50 كيلومترا داخل إيران

إيران
إيران

 قالت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، إنه تم ضرب 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 40 إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية، نقلًا عن مصادر باكستانية.

الإعلان عن مقتل 3 نساء و4 أطفال جمعيهم لا يحملون الجنسية الإيرانية

وقد أعلنت إيران عن مقتل 3 نساء و4 أطفال جمعيهم لا يحملون الجنسية الإيرانية، أثناء سلسلة من الضربات العسكرية الباكستانية ضد مخابئ تزعم أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

انتهاك إيران المجال الجوي الباكستاني

وفي وقت سابق قد وجهت باكستان تحذيرًا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الباكستانية، عن أن إسلام أباد نفذت سلسلة من الضربات العسكرية ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعة سيستان أو بلوشستان الإيرانية، موضحة أن الضربات في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.

الأراضي الإيرانية إيران باكستان سيستان بلوشستان سيستان وبلوشستان الإيرانية الخارجية الباكستانية

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