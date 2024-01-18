باكستان: الجيش فى حالة تأهب قصوى وأى مغامرة إيرانية سيتم التصدى لها بقوة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجل يفيد، بأن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب قصوى وأي مغامرة إيرانية أخري غير محسوبة سيتم التصدي لها بقوة، وفقًا لوكالة رويترز عن مسئول أمني باكستاني.

ارتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على إقليم سيستان وبلوشستان إلى 9

وأعلنت إيران عن ارتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني إلى 9 أشخاص حتى الآن، حيث جاء ذلك بعد سلسلة من الضربات العسكرية الباكستانية ضد مخابئ زعمت أنها للإرهابيين في المقاطعة الإيرانية.