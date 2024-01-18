أستاذ طب نفسى يكشف سبب الملل من الامتحانات وطرق التغلب عليه

تحدث الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عن ظاهرة الملل من الامتحانات، مشيرًا إلى أنها ظاهرة جديدة، حيث كنا نشهد سابقًا القلق من الامتحانات وليس الملل.

وأضاف المهدي في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عنصر الملل استجد في السنوات الأخيرة، خصوصًا أن الشريحة التي أجرت جامعة فيينا عليها الأبحاث كانت من الصف الخامس فما فوق وهو سن أقرب إلى الطفولة".

أستاذ طب نفسي: الأجيال الجديدة تعودت على رتم الحياة السريع

وأرجع ذلك بسبب دخول الأطفال بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعودوا على الرتم السريع والأشكال الجذابة والألوان المثيرة إلى حد ما، لذلك أصبح جلوسه فترة طويلة أمام ورقة الامتحان شيئًا مملًا بالنسبة له.

وتابع: "العديد من الأطفال لا يكملون الامتحان بسبب الملل ولا يكتب شيئًا، ويسلم الورقة قبل نهاية مدة الامتحان، لذلك نحتاج خلال السنوات المقبلة أن تكون أجواء وبيئة الامتحانات مختلفة وطريقة الامتحان أيضًا تكون مختلفة".