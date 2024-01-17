"تعليم القاهرة" يصدر تعليمات وضوابط جديدة لتقدير درجات الإمتحانات

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة القاهرة، علي أن عملية التصحيح تعد من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء، وهي أمانة ومسئوليتنا معا، غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الامتحان.



وأشار وكيل تعليم القاهرة، إلى أن المصحح يعد كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.



وأوضح “موسى” أن ورش العمل تعقد يوميا للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، وتم مناقشة امتحان مادة اللغة العربية، ونموذج الإجابة اليوم مع عبد العاطي على محمد موجه عام لغة عربية، والدكتور محمد جمال موجه أول مركزي لغة عربية وجيهان أحمد موجه لغة عربية.



وأكد الحضور على أنه لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية، أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئولا عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية.



وأكدوا على المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح على أنه إذا اكتشف خلل في التصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.



وكذلك مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام، وتوضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.



وأشار الحضور إلى أن التوقيع يرجع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة، ويتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة، وفي حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لا بد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.



وفى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها، وفى حالة عدم وجود إجابة فقرة، يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر للإجابة الخطأ فقط.



وشدد الحضورعلى عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لاى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

كما أكدوا على أن يمنح تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع.



ويراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها، وكذلك الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.



وضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم، وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.



وشددوا خلال اجتماعهم على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) بإعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.

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