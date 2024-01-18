مسئول بـ"علوم الفضاء": العالم سيشهد طقسًا قاسيًا في 2024

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن عام 2024 سيكون ملئ بطقس قاسِ في جميع أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف "النهري"، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الثلوج موجودة بكثافة في جنوب شرق أوروبا ودرجات الحرارة منخفضة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا أثر على مصر.

وأشار إلى أن ما تتعرض له مصر من طقس قاسِ وانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فترات الليل؛ بسبب منخفض جوي قادم من جنوب شرق أوروبا، متابعًا: "العالم كله مرتبط ببعضه لذلك نشدد على أن التغيرات المناخية أمر شديد الخطورة".

وأوضح أن نسبة الضباب ارتفعت خلال الفترة الماضية، محذرًا من أصحاب الأمراض الصدرية من مخاطر ذلك.

ونوه بأن الولايات المتحدة أيضًا تشهد طقسًا قاسيًا وحالات جفاف وفي مناطق أخرى فيضانات، موضحًا أن ظاهرة النينو زادت شدتها بشكل كبير جدًا وهذا سبب ما نشهده حاليًا من طقس قاسِ.