"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الرياح المحملة بالأتربة

علق الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز ال تنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موجة الطق السئ التي تضرب البلاد حالياً.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك أمطار ورياح محملة بالأتربة تضرب عدد من المحافظات.

وأضاف: "هذه الموجة من قمم فصل الربيع الذي شرف علي الإنتهاء، بمنخفضات جوبة صحراوية ممتدة لتأثيرها علي كل محافظات الجمهورية برياح جنوبية غربية، أدت لإثارة الرمال والأتربة ومستمرة خلال الساعات القادمة وعلي مدار اليوم غداً لأن بكرة تستمر حالة عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن بعد غداً من المتوقع أن تهدأ الأجواء ويقل نشاط الرياح والأتربة، موضحاً أن معظم المحافظات ستشهد سقوط أمطار بكميات متفاوته تعمل علي خفض كمية الأتربة الموجودة.

وتابع: "ستعود الأجواء لطبيعتها مساء غداً تدريجياً، ولكن خلال الساعات القادمة ستسمر هذه الأجواء على مناطق متفرقة من معظم المحافظات مع سقوط للأمطار بكميات مختلفة".