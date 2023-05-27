السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الرياح المحملة بالأتربة

الرياح
الرياح

علق الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز ال تنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موجة الطق السئ التي تضرب البلاد حالياً.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك أمطار ورياح محملة بالأتربة تضرب عدد من المحافظات.

وأضاف: "هذه الموجة من قمم فصل الربيع الذي شرف علي الإنتهاء، بمنخفضات جوبة صحراوية ممتدة لتأثيرها علي كل محافظات الجمهورية برياح جنوبية غربية، أدت لإثارة الرمال والأتربة ومستمرة خلال الساعات القادمة وعلي مدار اليوم غداً لأن بكرة تستمر حالة عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن بعد غداً من المتوقع أن تهدأ الأجواء ويقل نشاط الرياح والأتربة، موضحاً أن معظم المحافظات ستشهد سقوط أمطار بكميات متفاوته تعمل علي خفض كمية الأتربة الموجودة.

وتابع: "ستعود الأجواء لطبيعتها مساء غداً تدريجياً، ولكن خلال الساعات القادمة ستسمر هذه الأجواء على مناطق متفرقة من معظم المحافظات مع سقوط للأمطار بكميات مختلفة".

مواد متعلقة

رائف: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة السلم والأمن الإفريقى تؤكد دعم مصر للقارة

الرئيس السيسى لـ"قمة السلم والأمن الإفريقى": اجتماعنا لاعتماد خطة خفض التصعيد فى السودان

الرئيس السيسى: مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية للسودان

السيسى: نثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى فى التعامل مع أزمة السودان

السيسى: استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية من أجل سودان مستقر وآمن

اقتصادى: إشادة إفريقية بتجربة مصر فى إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصينية

أستاذ التمويل يكشف جهود الدولة في تشجيع المستثمرين

على الدين هلال: دعوة زيلينسكى لقمة جدة ذكاء فى إدارة العلاقات مع الدول الكبرى

الأكثر قراءة

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه لأم كلثوم: أنا شاب فرفوش

بث مباشر حفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

نائب محافظ مطروح: قرعة علنية لـ60 شابًا وفتاة لاختيار أماكن إقامة وحدات الطعام المتنقلة

"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

بسبب الحرب الأوكرانية.. روسيا تطرد الدبلوماسيين والمعلمين والموظفين الثقافيين الألمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟