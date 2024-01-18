الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير "بروكسل للبحوث": إسرائيل هى من تصعب مهمة السلام فى المنطقة

رمضان أبو جزر
رمضان أبو جزر

قال الدكتور رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن شهادة الفلسطينيين كلها مجروحة في حق مصر، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الدماء في الماضي قبل أن تقدم الدعم الإنساني حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف أبوجزر، خلال لقاء عبر سكايب لقناة "إكسترا نيوز" أن الدور المصري دور مساند وداعم للحق الفلسطيني في كل مراحل الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري في ملف تهجير الفلسطينيين كان صارمًا منذ بداية الأزمة.

وأشار إلى أن صلابة الموقف المصري تمثلت في رفض الطلبات الغربية بإخراج أصحاب الجنسيات الأمريكية دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤتمر السلام الذي دعت إليه القاهرة في الأيام الأولى من الحرب على غزة.

رمضان أبوجزر: مصر ما زالت تسعى لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة

كما أكد أن مصر ما زالت تسعى لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يقدر هذا الدور المصري جدًا.

وعن اغتيال صالح العاروري قال إن هذه جريمة أخرى تُضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو ومجلس الحرب أرادوا توسيع دائرة الحرب والبحث عن انتصارات يعودون بها للشارع الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل هى من تصعب مهمة السلام في المنطقة.

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