أحمد درويش: المغرب المرشح الأول للفوز بكأس الأمم الإفريقية

قال أحمد درويش، الناقد الرياضي، إنه يتمنى الفوز لمصر في البطولة الإفريقية الحالية، ولكن دائمًا ما تختلف الأماني عما هو متواجد على أرض الواقع، معبرًا: “مصر المرشح كبير دائمًا لما يضمه المنتخب من أسماء كبيرة مثل اللاعب محمد صلاح، والمغرب المرشح الأول للفوز بهذه البطولة”.

البطولة الإفريقية الحالية

وأكد الناقد الرياضي أحمد درويش، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الأداء الضعيف للمنتخب المصري في البطولة الإفريقية الحالية أمام موزمبيق جعل الخوف يتسلل إلى قلوب المصريين بقوة.

وأضاف في حديثه، أن المنتخبات الإفريقية بالكامل عدا المغرب والسنغال ليست قادرة على إثبات ذاتها في هذه البطولة أمام المنتخبات التي كانت تُعرف بالضعف في البطولات السابقة، لذا هذه البطولة بها الكثير من المفاجآت.

مفاجآت البطولة الإفريقية

وتابع: "الفرق الصغيرة تريد أن تثبت ذاتها في هذا البطولة، لذا ليس لدى الفرق الصغيرة شيء لتبكي عليه، وهذا عكس ما يحدث مع المنتخبات الكبرى".