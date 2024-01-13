"الحياة اليوم" يرد على مزاعم إسرائيل أمام "العدل الدولية" بشأن مصر

رد برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" على مزاعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث جاء الرد المصري ليدحض تلك الأكاذيب التي يروجها الاحتلال الإسرئيلي.

حيث ادعى فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محمكة العدل الدولية بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

حيث أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن كل المسئولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكدوا في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية وخاصة الوقود.

وأضافت، أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وأشارت، إلى أنه وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر.

سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح

وأكدت هيئة الاستعلامات أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة إلى سلطة الاحتلال الفعلية، مشيرة إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بداية من رئيس الجمهورية بأن معبر رفح من الحانب المصري مفتوح بلا انقطاع.

كما أوضحت أن مصر طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.