ضياء رشوان: إسرائيل تتحمل مسئولية سلامة الصحفيين الأجانب في غزة (فيديو)

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات من الصحفيين الأجانب لزيارة قطاع غزة عبر معبر رفح، موضحًا أنه حذر جميع الزملاء من خطورة الوضع هناك، نظرًا لاستشهاد أكثر من 110 صحفيين فلسطينيين.

وقال رشوان في برنامجه مصر جديدة، إنه يشترط من إسرائيل أن تضمن سلامة كل صحفي يرغب في الدخول إلى غزة من الجانب المصري، وأن تقوم بحمايتهم بواسطة الجيش الإسرائيلي، وأن تتعهد بعدم المساس بهم.

وأشار رشوان، إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة، لأنها تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي تدعي أنها تمثل اليهود في العالم، ما يعني تغيير لكل المقاييس، وإسرائيل تحاول الهروب من المسئولية، بإلقاء اللوم على الجانب المصري.