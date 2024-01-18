الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير العربى للدراسات: إسرائيل لم تُحقق أى نتائج إيجابية من الحرب على غزة

الدكتور محمد صادق
الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات، إن موقف مصر بعد أحداث 7 أكتوبر كان واضحًا وصريحًا، حيث رفضت تهجير الفلسطينيين وعدم تفريغ القضية الفلسطينية.

وأضاف "صادق"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز":"قضية بلا سكان هي قضية خالية وتصبح غير ذات جدوى"، مشيرًا إلى أن مصر شددت على ضرورة بقاء الفلسطينيين داخل أرضهم، وأن تُحل القضية وفقًا لرؤية سياسية يتم التوافق عليها، عربيًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الطرح المصري يتمثل في ضرورة وجود موائمة سياسية تراعي حق الفلسطينيين في دولتهم وأرضهم وحصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أن إسرائيل طوال فترة الحرب على قطاع غزة لم تحقق أي نتائج إيجابية، وأن الاحتلال الإسرائيلي خسر كثيرًا في عدوانه على غزة على المستوى الاقتصادي.

محمد صادق: 60 مليار دولار خسائر إسرائيل من الحرب على غزة

وأوضح أن خسائر إسرائيل تجاوزت 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر العسكرية التي قُدرت بحوالي 2000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والخسائر السياسية جرّاء الحرب وقطع بعض دول أمريكا اللاتينية علاقتهم بإسرائيل.

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