الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا فى خان يونس

قصف
قصف

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، اليوم الخميس، بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد دعت الإدارة الأمريكية إلى المبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأضافت الوزارة في بيان، أن تحقيق ذلك سيجبر دولة الاحتلال على التكيف مع هذا القرار، والانصياع له، بديلًا عن إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وبالمطالبات الأمريكية نفسها.

وتابعت: آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك هو المسار الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين.

غزة الاحتلال جيش الاحتلال قطاع غزة

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