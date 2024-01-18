الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تصدر "إكس".. أستاذ مناعة يكشف كيفية الاستعداد لظهور أوبئة جديدة

أوبئة
أوبئة

أكد الدكتور حازم غنيم، أستاذ المناعة بجامعة ولاية أوهايو، أن تدريب الكوادر الطبية على مواجهة الأوبئة مهم جدًا لاستراتيجية مكافحة الأوبئة حول العالم، موضحًا أن تلك النقطة لا تدرس جيدًا في كليات الطب، لأنهم خط الدفاع الأول لمواجهة الأوبئة.

وضع استراتيجية واضحة وخطة لمستشفيات بديلة

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه من أكبر التحديات التي واجهت المستشفيات هي عدم قدرتها على تحمل أعداد كبيرة من المرضى في نفس الوقت، داعيًا إلى وضع استراتيجية واضحة وخطة لمستشفيات بديلة حتى يتم استقبال 10 آلاف مريض في نفس المنطقة التي تستضيف ألف مريض فقط.

وأكد أستاذ المناعة، أن الشفرة الوراثية مهمة لمعرفة تفاصيل أكبر على فيروس "إكس"، مطالبًا منظمة الصحة العالمية بأخذ دور قيادي في توزيع اللقاحات حتى لا تتكرر أزمة توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا مرة أخرى وتعاني الدول الأكثر فقرًا من الانتظار حتى الحصول على اللقاح.

الكوادر الطبية مواجهة الأوبئة اللقاح اللقاحات الخاص

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