الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ مناعة: لا معلومات عن فيروس "إكس" رغم تحذير "الصحة العالمية"

فيروس
فيروس

أكد حازم غنيم، أستاذ المناعة بجامعة ولاية أوهايو، أن "إكس" وباء محتمل حذرت منه منظمة الصحة العالمية لإمكانية انتشاره في المستقبل، لافتًا إلى أن هناك فيروسات تقوم بطفرات سريعة وتكون هدفًا متحركًا لجهاز المناعة.

الشفرة الورائية سلاح مهم لمعرفة معلومات عن فيروس "إكس"

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد أي معلومات عن وباء "إكس" الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الشفرة الوراثية هي سلاح مهم لمعرفة معلومات عن فيروس "إكس".

وتابع أستاذ المناعة بجامعة ولاية أوهايو، "عندما تنشط الأوبئة ينشط معها بيزنس اللقاحات والأدوية"، مؤكدًا أنه عند بداية ظهور لقاحات كورونا، كانت الدول الغنية تتسابق في شراء اللقاحات.

إكس وباء الصحة العالمية ل فيروسات اللقاحات

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