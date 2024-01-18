"الصحة العالمية": مستشفيات غزة خارج الخدمة.. والمصابون ينتظرون أيامًا للعلاج

أكد منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أيامًا، لتلقي العلاج.



وقال منسق الصحة العالمية - "إن الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة مزرية، حيث ينتظر المرضى الموت، بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات".

وأشار إلى أنه - خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في قطاع غزة - شاهد يوميًا في المستشفيات مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أيامًا، لتلقي العلاج، لافتًا إلى أنه تمكن من زيارة 6 من 16 مستشفى عاملة في غزة، من أصل 36 مركزًا طبيًا كان يعمل في القطاع قبل اندلاع الحرب.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الرابع بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السادس على التوالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية: