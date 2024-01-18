الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة خارج الخدمة.. والمصابون ينتظرون أيامًا للعلاج

المستشفى الميدانى
المستشفى الميدانى

أكد منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أيامًا، لتلقي العلاج.


وقال منسق الصحة العالمية - "إن الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة مزرية، حيث ينتظر المرضى الموت، بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات".

وأشار إلى أنه - خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في قطاع غزة - شاهد يوميًا في المستشفيات مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أيامًا، لتلقي العلاج، لافتًا إلى أنه تمكن من زيارة 6 من 16 مستشفى عاملة في غزة، من أصل 36 مركزًا طبيًا كان يعمل في القطاع قبل اندلاع الحرب.

واصل جيش الاحتلال  الإسرائيلي في اليوم الرابع بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السادس على التوالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية:

  • تفجير منازل سكنية في المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس.
  • قصف جنوب شرقي مستشفى ناصر في خان يونس.
  • نسف مربع سكني جديد وسط مدينة خان يونس.
  • تدمير منزل لعائلة الحوت في مدينة رفح، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف مناطق سكنية في شمالي رفح، أسفر عن شهداء وجرحي.
  • قصف منزل لعائلة الزاملي شرق رفح، أسفر عن 19 شهيدًا بينهم 8 أطفال، وعدد من الجرحى.
  • تدمير مقبرة وسرقة بعض جثامين الشهداء منها في حي النمساوي قرب مستشفى ناصر في خان يونس.
  • شن سلسلة غارات على مناطق سكنية بمخيم جباليا شمال القطاع.
  • قصف شرقي مخيم البريج وشمالي مخيم النصيرات.
  • تدمير منزل لعائلة المصري في مدينة غزة، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف تجمع للمواطنين في دير البلح، أسفر عن شهيد وعدد من الإصابات.
  • شن سلسلة غارات على الأطراف الجنوبية لمدينة غزة.
  • قصف منازل لمواطنين في شارع النفق بمدينة غزة، أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.
  • تفجير مسجد داخل جامعة فلسطين في مدينة غزة.
     
منسق فريق الطواريء الطبي منظمة الصحة العالمية المستشفيات في قطاع غزة منسق الصحة العالمية مستشفيات قطاع غزة الموظفين والإمدادات

مواد متعلقة

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

حسنين.. العمر واحد.. والسر واحد.. عن أبناء الحرب والصبر.. وملاك الموهبة المطلقة

وداعًا مصوّر "القاهرة الإخبارية": اتّضحت الصورة.. وغابت التّغطية

"إكسترا نيوز" تلتقى أسرة فلسطينية بمعبر رفح من المصابين فى قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

عاجل.. محمد الباز: مصر تنقذ أطفال السرطان وتعيد 100 مصرى من غزة

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين فى مستشفياتها

"القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لاستقبال 80 مصابًا من قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

اليوم.. استكمال محاكمة الطالب المتهم بابتزاز فتاة في الجيزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على القرض الياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو

إيران تستدعى القائم بالأعمال الباكستانى فى طهران بعد الهجمات على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد