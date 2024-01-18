16 مجزرة فى اليوم 104 من العدوان الإسرائيلى على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الرابع بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السادس على التوالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية:

تفجير منازل سكنية في المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس.

قصف جنوب شرقي مستشفى ناصر في خان يونس.

نسف مربع سكني جديد وسط مدينة خان يونس.

تدمير منزل لعائة الحوت في مدينة رفح، أسفر عن شهداء وجرحى.

قصف مناطق سكنية في شمالي رفح، أسفر عن شهداء وجرحي.

قصف منزل لعائلة الزاملي شرق رفح، أسفر عن 19 شهيدًا بينهم 8 أطفال، وعدد من الجرحى.

تدمير مقبرة وسرقة بعض جثامين الشهداء منها في حي النمساوي قرب مستشفى ناصر في خان يونس.

شن سلسلة غارت على مناطق سكنية بمخيم جباليا شمال القطاع.

قصف شرقي مخيم البريج وشمالي مخيم النصيرات.

تدمير منزل لعائلة المصري في مدينة غزة، أسفر عن شهداء وجرحى.

قصف تجمع للمواطنين في دير البلح، أسفر عن شهيد وعدد من الإصابات.

شن سلسلة غارات على الأطراف الجنوبية لمدينة غزة.

قصف منازل لمواطنين في شارع النفق بمدينة غزة، أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.

تفجير مسجد داخل جامعة فلسطين في مدينة غزة.

حصيلة ضحايا العدوان

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 24448 شهيدًا و61504 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي، حتى مساء الأربعاء، حسب وزارة الصحة في القطاع، التي أشارت إلى انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة.