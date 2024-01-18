الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فصائل المقاومة الفلسطينية: تدمير 15 آلية لجيش الاحتلال ومقتل 12 من جنوده اليوم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، تدمير نحو 15 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط أكثر من 12 قتيلًا في صفوفه.

وقالت الفصائل - في بيان صحفي أمس - إن مُقاتليها تمكنوا من تدمير 6 دبابات "ميركافا" في مخيم المغازي وسط القطاع، مؤكدة أنه خلال المعارك الضارية في مخيم المغازي وحي التفاح، استطاع مقاتلوها تدمير 3 آليات، بين ناقلة جند، وجرافة، إحداها دُمّرت في مهمة مشتركة مع سرايا القدس.

وقالت الفصائل إن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود، 4 منهم قنصًا بمخيم المغازي، بينما قُتل الخامس بحي الشيخ رضوان، إضافة إلى استهداف قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة "تي بي جي"، والإجهاز عليها من مسافة صفر في مخيم المغازي.

وفي محاور خان يونس، استهدفت الفصائل تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة بقذائف الهاون. وأعلنتْ الفصائل أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة، فأوقعتْ أفرادها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي حي الكرامة -شمال غرب مدينة غزة- أوقع مقاتلو المقاومة قوة إسرائيلية خاصة في كمين بأحد المنازل، وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد، كما استهدفوا في حي الكرامة، وفي خان يونس، 3 دبابات، منها دبّابتا ميركافا بقذيفة "الياسين 105".

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