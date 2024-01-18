"صحة غزة": انتشار التهاب الكبد الوبائي A بسبب الاكتظاظ وتدنى مستويات النظافة فى أماكن النزوح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع "A" نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح، مُحذرة من توقف الفحص المخبري للدم "سي.بي.سي."، جراء نقص المواد الخاصة به.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي أمس - "انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ، وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة".

والتهاب الكبد "A" هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة المخالطة اللصيقة بشخص حامل للمرض.

وحذرت الوزارة "من توقف الفحص المخبري للدم "سي.بي.سي." (الفحص الكامل للدم)، في أي لحظة، نتيجة نقص المواد الخاصة به".

ويعيش النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة، أوضاعا قاسية نتيجة الحرب المستمرة على القطاع، وتسبب ذلك في عدم وجود مراحيض ودورات مياه، ما يجبر نسبة ليست بالقليلة من النازحين على قضاء حاجاتهم في "العراء".

وتراكمت النفايات قرب الخيام التي نصبها النازحون مؤخرا في حي "تل السلطان" غرب رفح، وألقى شحّ المياه بظلاله السلبية على "واقع النظافة داخل المخيمات"، حيث يعجز الكثير من النازحين من وقاية أنفسهم من تداعيات التلوث وانعدام النظافة.

وحذرت مؤسسات صحية فلسطينية وأممية، طوال الفترة الماضية، من انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين بسبب عدم توفر المياه التي تلزم النازحين لوقاية أنفسهم من الأمراض.