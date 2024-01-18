الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: الأوضاع فى العالم ملتهبة وما يعيشه سكان غزة مأساة

سكان غزة
سكان غزة

قال الكاتب والباحث بالأهرام الدكتور بشير عبدالفتاح، إن الأوضاع في العالم ملتهبة، بداية من المأساة الحقيقية التي يعيشها سكان غزة، نتيجة الحرب والصراعات في المنطقة، وهناك تصعيد في التهديدات بين الكوريتين، وآخر بين أمريكا والصين بسبب تايوان وحرب روسيا وأوكرانيا.

حرب تجارة دولية والعالم لا يتحمل التكلفة الاقتصادية لتهديدات الحوثي في المنطقة

وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، أن هناك احتكاكات عسكرية محدودة يشارك فيها أطراف فاعلون منها دول وجماعات، مثل الحوثي وحزب الله، وأذرع إيران في العراق وسوريا، لكن لم ترقَ لحرب عالمية، وإن كانت هناك حرب تجارة دولية وأن العالم لا يتحمل التكلفة الاقتصادية لتهديدات الحوثي في المنطقة.

وأضاف أن "إدارة" بايدن غير قادرة على كبح جماح نتنياهو فهي أضعف إدارة على كل المستويات، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة وانفجرت الأوضاع فسيكون عامًا سيئًا على بايدن.

وكشف عن أنه في حال توسع الحرب ربما تكون هناك حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل وتتحول المعركة من خلف الستار إلى العلن، موضحًا أنه حال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الإقليمية بالشرق الأوسط سيكون هناك رغبة منها لتقسيم المنطقة بمخطط جديد.

سكان عزة عزت أمريكا والصين بايدن

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