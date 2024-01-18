الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات إلى غزة

المساعدات
المساعدات

استقبل مطار العريش الدولي، صباح اليوم الخميس، 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في مطار العريش- فى تصريحٍ صحفي اليوم- إن الطائرة الأولى قادمة من الأردن وحملت على متنها 8 أطنان من الخيام والمساعدات الإنسانية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والطائرة الثانية من قطر، وحملت على متنها 30 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري.

وحملت الطائرة الثالثة من روسيا على متنها 30 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية، والطائرة الرابعة من الإمارات وحملت على متنها 20 طنًا من المستلزمات والأدوات الطبية الخاصة بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة، والطائرة الخامسة من الكويت وتحمل على متنها 20 طنًا من المواد الإغاثية.

إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

وأشار المصدر إلى أنه جرى تفريغ شحنات الطائرات تمهيدًا لنقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ لإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين جمعية الهلال الأحمر المصري ونظيرتها الفلسطينية عبر بوابة ميناء رفح البري.

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يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 498 طائرة، من بينها 406 طائرات حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 92 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

دخول 50 شاحنة مساعدات

دخلت 50 شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري.

وقال مصدر مسئول- في تصريحٍ صحفي- إن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء أدخلت دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة عن طريق ميناء رفح البري في شمال سيناء.

وأضاف المصدر أنه جرى إدخال 50 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ودقيق وأرز وبطاطين وخيام إلى قطاع غزة عن طريق بوابة الميناء.

وأوضح أن من بين الشاحنات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري، و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي، و8 شاحنات سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة، وشاحنة كويتية، وأخرى بلجيكية.

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