إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

دخلت 50 شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري.

وقال مصدر مسئول - في تصريحٍ صحفي - إن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء أدخل دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة عن طريق ميناء رفح البري في شمال سيناء.

وأضاف المصدر، أنه جرى إدخال 50 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ودقيق وأرز وبطاطين وخيام إلى قطاع غزة عن طريق بوابة الميناء.

وأوضح أن من بين الشاحنات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري، و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي و8 شاحنات سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة، وشاحنة كويتية، وأخرى بلجيكية.