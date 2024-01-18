الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: اعتراف واشنطن بدولتنا ضرورة لأمن واستقرار العالم

رياض المالكي
رياض المالكي

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى المبادرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تحقيق ذلك سيجبر دولة الاحتلال على التكيف مع هذا القرار، والانصياع له، بديلًا عن إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.

وتابعت، آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة.

حل القضية الفلسطينية

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك هو المسار الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين.

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اعتقال قوات الاحتلال لعدد كبير من الأشخاص 

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 48 مواطنًا من الضفة، بينهم والدة شهيد وأسير محرر.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنًا من قرية حرملة جنوب شرق المحافظة، وهم: حازم الزير، وبسام الزير، وقصي الزير، وخالد عادل الزير، ونصري صبيح، ومعاذ وجيه الزير وشقيقه مجاهد، وأنس ناصر الزير، ومحمد موسى الزير وشقيقه حمزة، وإسماعيل خليل الزير وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وأيوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير.

ومن الخليل، اعتقلت تلك القوات 18 مواطنًا، وهم: فاطمة فضل الشمالي وهي والدة الشهيد عدي أبوجحيشة، ومنير محمد عواد، وإسماعيل أحمد طبيلة، ومحمد عبدالحليم أبوأسعد، ومراد إبراهيم طبيلة، ومحمود الخطيب، من بلدة إذنا غربًا، والشقيقان براء وطارق رزيقات، وغانم حسن رزيقات، من بلدة تفوح غربا، وأنس جميل جوابرة، وقتيبة عماد الراعي، وأحمد خليل، ومحمود محمد حناين، ومحمد عزات بنات، ومعز الطيطي، ووائل فتحي البدوي، ومأمون رشاد أبوجودة، وكمال وليد الطيطي من مخيم العروب شمالًا.

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