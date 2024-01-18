أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد، من أن البلاد سوف تشهد أمطارًا غزيرة، فضلًا عن ارتفاع سرعة الرياح، بدءًا من غدٍ الجمعة، تأثرًا بنوة الغطاس، وتتزايد حدتها خلال ساعات الليل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، في تصريحات لفضائية “دي إم سي” المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والخروج فقط عند الضرورة القصوى في أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وخصوصًا كبار السن.

وأوضحت غانم أن البلاد ستتأثر بنوة الغطاس، أكثر النوات شديدة البرودة، إذ تشهد رياحًا شديدة وتساقط ثلوج وأمطار شديدة لمدة 3 أيام، وتتأثر محافظة الإسكندرية بها بداية من اليوم الخميس، كما أنها تضرب بشدة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.