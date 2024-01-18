وزير النقل يكشف موعد افتتاح "المونوريل"

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موعد افتتاح المونوريل، مشيرًا إلى أن المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير النقل خلال لقاء لبرنامج "من العاصمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة للمونوريل بدأنا تشغيل تجريبي دون ركاب في منطقة محطة المشير طنطاوي في نوفمبر الماضي، والتشغيل التجريبي دون ركان وبالركاب مستمر حوالي 6 أشهر وبعدها سيتم تشغيله للركاب".

كما أكد الوزير أن القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل والقطار السريع وسائل متطورة وآمنة، وتم التخطيط لها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة وبالفعل الوسائل التي تم تشغيلها تخدم تجمعات عمرانية كبيرة جدًا.