الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير النقل: القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل والقطار السريع وسائل متطورة وآمنة

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي الخفيف "lrt" يخدم كل التجمعات العمرانية الجديدة من منطقة العبور حتى العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأضاف وزير النقل خلال لقاء لبرنامج "من العاصمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "القطار الكهربائي الخفيف يخدم مدينة العبور والعبور الجديدة والمستقبل والشروق ثم بدر وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة" وسيستكمل مساره حتى المدينة الرياضية العالمية جنوب طريق السخنة ليربط مع المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

وأكد أن تلك الوسائل متطورة وآمنة تمامًا، موضحًا أن المونوريل يبدأ من محطة يوسف عباس من منطقة استاد القاهرة حتى نهاية العاصمة الإدارية الجديدة، متابعًا: "القطار الكهربائي السريع أيضًا يربط كل أنحاء مصر ببعضها".

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