الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم..

وزير النقل: سفينة "وادى العريش" درة الأسطول التجارى الوطنى

خلال اجتماع مجلس
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تسلم شركة الملاحة الوطنية ـ إحدى شركات وزارة النقل ـ أحدث سفن الصب الجاف وهي سفينة "وادي العريش"، التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن.

وقال وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن انضمام هذه السفينة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، وفي ضوء قيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ جميع الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

وأضاف الوزير أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجاري الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من 7 أشهر وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس السيسي، برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري.

وخلال حديثه، قال وزير النقل، إن السفينة "وادي العريش" تعد درة الأسطول التجاري الوطني، لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضًا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن طول السفينة يبلغ 229 مترًا وعرضها 32.26 متر وبغاطس 14.5 متر. 

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تسلم شركة الملاحة الوطنية سفينة وادي العريش

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