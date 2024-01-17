الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط الأسعار والأسواق أهم ملفات اجتماع الحكومة.. اليوم

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد ساعات قليلة، اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، لمناقشة الملفات الشائكة على طاولة الحكومة، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتصدر اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عملية ضبط الأسواق فى الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والمغالاة غير المبررة فى كثير منها، وخطة الحكومة لتوفير الأساسية منها بأسعار عادلة، بالتنسيق مع أصحاب المصانع.

كما يناقش المجلس عددا من القرارات بشأن طلبات من الوزارات والمحافظات، لتسريع سير عمليات التنمية التي تنفذها الحكومة فى شتى أرجاء البلاد.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله، أمس، بعقد اجتماع لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا تنمويًا تم التوافق عليه، وفى هذا الإطار تمت بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، والنشاط الآخر الذي سنبدأ به هو النشاط الاقتصادي، وعلى رأس مشروعاته المشروعات الزراعية، ومن ثم نتابع هذه الملفات بهدف العمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

وعرض اللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز ملامح التصور الاستراتيجي التنموي لشمال ووسط سيناء، حيث تطرق لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، بما في ذلك الأراضي ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والأراضي ولاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالعديد من المناطق المستهدفة، مثل بئر العبد، وجنوب القنطرة شرق، وشرق البحيرات.

كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية أهم نتائج الدراسة المتكاملة الخاصة بتنمية وزارعة مساحة 82 ألف فدان من إجمالي مساحة 109 آلاف فدان، بمنطقتي رفح والشيخ زويد، وما تم من خطوات تتعلق بتحديد التراكيب المحصولية المناسبة لنوع التربة، وتقييم إمكانات الخزانات الجوفية، ومدى توافر آبار المياه، وتطرق أيضًا للجهود التي تتم لرفع كفاءة آبار المياه في عدد من المناطق بغرض خدمة أهداف الاستصلاح الزراعي في شمال ووسط سيناء.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء موقف توصيل الكهرباء لمشروعات الاستصلاح الجديدة التي يتم العمل عليها حاليا.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، موضحًا نسب ومعدلات تنفيذ المكونات الرئيسية للمشروع.

وتناول وزير الزراعة بالشرح خطة تنمية الأراضي التي يتم توصيل المرافق لها، وما يتم في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، ما يسهم في سرعة تنمية هذه الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد ساعات قليلة اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية بمقر المجلس بالعاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

"الأرصاد" تحذر من الشبورة ضمن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

لـ6 أيام متواصلة.. "الأرصاد" تعلن خريطة حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

مواطنة: كلنا مع الرئيس السيسي في دعمه لأهالي غزة (فيديو)

الوزراء: "ندفع فاتورة لا ذنب للحكومة فيها.. وحرب غزة مؤذية للجميع"

رئيس الوزراء: استصلاح 290 ألف فدان وسط وشمال سيناء

"سيناء المكان والمكانة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 27 أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟