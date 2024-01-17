موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 وجوائز البطولة

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 يثير تساؤل العديد من عشاق كرة القدم في القارة السمراء عن موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 وكافة التفاصيل حول البطولة والتي تقام في دولة كوت ديفوار، والتي تشارك فيها حوالي 24 منتخبًا.

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

يترقب محبي كرة القدم موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 وقبل الوصول لهذا اللقاء سيتنافس أفضل المنتخبات الإفريقية في منافسة قوية، وذلك في إطار تنظيم كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، حيث تستمر الإثارة والمنافسة في البطولة، مما يجعل الجماهير على أهبة الاستعداد لمتابعة الأحداث المثيرة التي تقام خلال شهر يناير وفبراير.

موعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

أما عن موعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 فستُقام يوم 7 فبراير الجاري حيث تنطلق المباراة الأولى في الساعة 9 مساء، والثانية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، ويشهد هذا الأسبوع منافسات مثيرة بين الفرق المشاركة في جولات دور المجموعات، حيث تسعى كل منها إلى التأهل للمرحلة النهائية من البطولة.



جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية

تشهد النسخة الحالية من بطولة الأمم الإفريقية ارتفاعا في قيمة الجوائز المالية المُخصصة من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف" للأبطال الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، حيث تم رفع الجوائز بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالنسخة السابقة.

ومن المُقرر أن يحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار، بينما يحصل الفريق الوصيف، “صاحب المركز الثاني”، على جائزة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، والمنتخبات التي تخرج من الدور نصف النهائي ستحصل على مبلغ قدره 2.5 مليون دولار لكل منهما، بينما ستحصل الفرق التي تخرج من دور ربع النهائي على جائزة مالية تصل إلى 1.3 مليون دولار لكل فريق.

ويشارك منتخب مصر في البطولة حيث يقع في المجموعة الثانية، التي تضم كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ويسعى منتخب الفراعنة بقوة إلى تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخهم، والفوز بالجائزة المالية الكبيرة التي تشكل حافزًا إضافيًا لأداء متميز في المنافسات القارية.