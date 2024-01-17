الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وغانا القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتاريخ المواجهات

منتخب مصر
منتخب مصر

كلما مر الوقت بل والساعات، أصبح البحث عن موعد مباراة منتخب مصر وغانا، في مواجهة الحاسم المرتقبة لكلا الفريقين، بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2024"، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم إفريقيا 2024

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في تمام العاشرة مساء غدا الخميس الموافق 18 يناير الجاري 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

ويأتي ذلك، بعد تعثر المنتخبات في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، المقامة حاليا بدولة كوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر المتوقع  أمام منتخب غانا بأمم إفريقيا 2024

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على تشكيل المنتخب الوطني الأول، لمواجهة منتخب غانا الحاسمة بمجموعات "كان 2024". 

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام منتخب مصر بأمم إفريقيا 2024

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو.
  • خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا

تحمل مواجهة الغد التي تجمع بين الفراعنة والبلاك ستار، رقم 26 بين المنتخبان، على مدار لقاءاتهم السابقة، حيث التفوق الأكبر من نصيب المنتخب الوطني الأول بـ12 انتصار مقابل 7 لمنتخب غانا والتعادل في 7 مباريات.

أخر مواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغاني، كانت في تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، والتعادل الإيجابي 1/1 في عقر دار البلاك ستار، والفوز للفراعنة بالقاهرة بهدفين نظيفين.

بينما تزال النتيجة الأسوء في تاريخ مواجهات الفريقين، هي سقوط الفراعنة بنتيجة 6/1 أمام البلاك ستار، ذهابا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم "البرازيل 2014".

بينما حقق الفراعنة الفوز إيابا على برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 2/1، إلا أنها لن تكون كافية في بلوغ المنتخب الوطني لمونديال "البرازيل 2014"، بسبب نتيجة ذهاب كوماسي.

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فرص تأهل منتخب مصر للدور التالي بأمم إفريقيا 2024

يمتلك المنتخب الوطني الأول، فرصتين لا ثالث لهما، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي لأمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024"، الأول تتمثل في الفوز على منتخبي غانا الخميس المقبل ثم الرأس الأخضر الاثنين القادم، في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ففي هذه الحالة سيضمن الفراعنة التأهل مباشرة للدور التالي، بدون الانتظار لنتائج الآخرين.

أما ثاني الفرص، الفوز في مباراة من الاثنين غانا أو الرأس الأخضر، أو الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، مع انتظار تعثر منافسيها سواء  الرأس الأخضر أو غانا أو موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا 2024

تنقل مباراة منتخب مصر وغانا، في إطار منافسات الجولة الثانية بمجموعات "كان 2024"، في نسختها رقم "34"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع منافسات الأميرة السمراء، بداية من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

واستهل المنتخب الوطني الأول، مشواره نحو النجمة الثامنة من الأميرة السمراء، بالتعادل الإيجابي أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2/2، أما غانا فتعرض للهزيمة المفاجئة أمام منتخب الرأس الأخضر، بهدفين مقابل هدف، في أحدى مفاجآت البطولة حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات كان "كوت ديفوار 2024"، قد انطلقت مساء السبت الماضي، الموافق 13 يناير الجاري، حيث تمكن منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للحدث القاري من الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

وتستمر فعاليات المسابقة القارية، حتى يوم 11 فبراير الجاري.

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