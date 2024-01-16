الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 قبل مباراة غانا

أمم أفريقيا 2024
أمم أفريقيا 2024

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 بعدما وقع المنتخب المصري في فخ التعادل في الدقائق الأخيرة أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2 في أول مباريات المجموعة ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2024 ووضع التعادل المنتخب المصري في مركز غير مريح في ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024  بعد الجولة الأولى، ويجعله في مأزق.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1كاب فيردي110021+13
2مصر10102201
3موزمبيق10102201
4غانا100112-10

ترتيب مجموعة مصر 

تصدر منتخب كاب فيردي المجموعة بعد أداء قوي فوزه الأول أمام منتخب غانا في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا 2024  أما منتخبي مصر وموزمبيق فيحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، حيث يتساويان في عدد النقاط وفارق الأهداف أما منتخب غانا فوضعته هزيمته الأولى في البطولة، في المركز الرابع في المجموعة ما يدفعه للعمل بجدية لتحسين أدائه في المباريات القادمة وتحقيق الانتصارات اللازمة للتأهل.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

بالنسبة للمباراة القادمة للمنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا 2024، والتي تُعد الثانية في هذه البطولة، حيث تقام المباراة يوم الخميس المقبل، والتي يواجة فيها المنتخب نظيره المنتخب الغاني وستقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون ذلك في إطار الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

ويستضيف اللقاء ستاد فيلكس أوفوي بوانيي، بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار ويترقب عشاق الكرة الفرصة لمتابعة أداء المنتخب المصري في هذه المواجهة الهامة، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار وتحسين موقعه في المجموعة بهدف التأهل إلى المراحل الإقصائية وسيكون هذا اللقاء مناسبة لقياس قوة الفريق والعمل على تقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير المصرية.

القناوات الناقلة لمباراة مصر القادمة

وتنقل قنوات بين سبورت بشكل حصري مباراة منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم إفريقيا 2023، كما تنقل جميع مباريات البطولة التي تُقام في كوت ديفوار ومتابعة تفاصيل وأحداث هذه المباراة المهمة، والتي تعد من بين اللحظات الرياضية المثيرة التي يترقبها المشجعون.

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