الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تحرك من فيتوريا لإنقاذ المنتخب.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الفراعنة أمام غانا

فيتوريا
فيتوريا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على إجراء تغييرات فى تشكيل الفراعنة في مباراة غانا المقرر لها الخميس المقبل، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية التى تستضفيها كوت ديفوار بعد فشل المنتخب في تحقيق الفوز على موزمبيق في ضربة البداية.

وكشف مصدر داخل المنتخب، عن أن أول رد من فيتوريا لتعديل مسار المنتخب في البطولة الإفريقية، هو منح الفرصة للاعبين جدد في مباراة غانا ويفكر فيتوريا بالدفع بأمام عاشور ومروان عطية،  كما يدرس فيتوريا الدفع بعمر مرموش من بداية المباراة على حساب تريزيجيه، كما يدرس فيتوريا إجراء تغييرات في طرفي المنتخب سواء من الجبهة اليمني أو اليسري سواء بالدفع بعمر كمال أو أحمد فتوح.

وكان المنتخب قد تعادل بصعوبة مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل فريق وتقدم منتخب مصر عن طريق مصطفي محمد وتعادل منتخب موزمبيق فى الشوط الثاني، ثم تقدم موزمبيق حتى أدرك منتخب مصر التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بضربة جزاء.

 

جلسة عاصفة بين فيتوريا ولاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق      

وعقد روي فيتوريا جلسة عاصفة مع اللاعبين مساء اليوم لمطالبتهم بنسيان مباراة موزمبيق بحلوها ومرها والتفكير في مباراة غانا وضروة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني من بداية المباراة واستغلال انصاف الفرص وعدم تكرار أخطاء مباراة موزمبيق، كما أكد فيتوريا للاعبين ضرورة تحقيق الفوز على غانا.

وتلقى منتخب غانا خسارة موجعة من منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف لتقلب موازين المجموعة وتزيد من صعوبة مباراة مصر المقبلة، وخاصة أن منتخب ليس أمامه إلا تحقيق الفوز على مصر للمحافظة على حظوظه في التأهل للدور الثاني من البطولة.

وعقد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في كوت ديفوار جلسة  مع الجهاز الفني حتى يحقق المنتخب الفوز على غانا.

المنتخب مصر موزمبيق بطولة افريقيا فيتوريا مباراة غانا

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