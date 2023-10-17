مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2024 وموعد انطلاق البطولة

مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 من الموضوعات ذات أهمية لدى مشجعي كرة القدم في مصر لمتابعة المنتخب الوطني في حلم جديد لاقتناص اللقب الغائب عن الفراعنة وهو بطولة كاس الأمم الافريقية حيث تنطلق النسخة الحالية وهي الـ 34 في مطلع العام القادم 2024 وتستمر لمدة 4 أسابيع ليتنافس 24 منتخبا على اللقب وتبدأ البطولة بدور المجموعات ويطلب من منتخب مصر أن يجتاز هذا الدور حيث تضم مجموعة مصر في أمم إفريقيا منتخبات كبيرة ويتنافس الجميع على الصعود من هذا الدور.

مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2024

وتقع مجموعة مصر فى أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا 2024

وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.

منتخبات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب كوت ديفوار نيجيريا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

منتخبات مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2024

المنتخب مصر غانا الرأس الأخضر موزمبيق

منتخبات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب السنغال الكاميرون غينيا جامبيا

منتخبات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا أنجولا

منتخبات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب تونس مالي جنوب إفريقيا ناميبيا

منتخبات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب المغرب الكونغو الديمقراطية زامبيا تنزانيا

وتعادل المنتخب المصري أمس إيجابيا في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الجزائر على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.