مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2024 وموعد انطلاق البطولة
مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 من الموضوعات ذات أهمية لدى مشجعي كرة القدم في مصر لمتابعة المنتخب الوطني في حلم جديد لاقتناص اللقب الغائب عن الفراعنة وهو بطولة كاس الأمم الافريقية حيث تنطلق النسخة الحالية وهي الـ 34 في مطلع العام القادم 2024 وتستمر لمدة 4 أسابيع ليتنافس 24 منتخبا على اللقب وتبدأ البطولة بدور المجموعات ويطلب من منتخب مصر أن يجتاز هذا الدور حيث تضم مجموعة مصر في أمم إفريقيا منتخبات كبيرة ويتنافس الجميع على الصعود من هذا الدور.
مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2024
وتقع مجموعة مصر فى أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من
|المنتخب
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|مصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|غانا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الرأس الأخضر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|موزمبيق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا 2024
وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.
منتخبات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخب
كوت ديفوار
نيجيريا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
منتخبات مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2024
المنتخب
مصر
غانا
الرأس الأخضر
موزمبيق
منتخبات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخب
السنغال
الكاميرون
غينيا
جامبيا
منتخبات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخب
الجزائر
بوركينا فاسو
موريتانيا
أنجولا
منتخبات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخب
تونس
مالي
جنوب إفريقيا
ناميبيا
منتخبات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخب
المغرب
الكونغو الديمقراطية
زامبيا
تنزانيا
وتعادل المنتخب المصري أمس إيجابيا في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الجزائر على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.