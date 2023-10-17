الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2024 وموعد انطلاق البطولة

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 من الموضوعات ذات أهمية لدى مشجعي كرة القدم في مصر لمتابعة المنتخب الوطني في حلم جديد لاقتناص اللقب الغائب عن الفراعنة وهو بطولة كاس الأمم الافريقية حيث تنطلق النسخة الحالية وهي الـ 34 في مطلع العام القادم 2024 وتستمر لمدة 4 أسابيع ليتنافس 24 منتخبا على اللقب وتبدأ البطولة بدور المجموعات ويطلب من منتخب مصر أن يجتاز هذا الدور حيث تضم مجموعة مصر في أمم إفريقيا منتخبات كبيرة ويتنافس الجميع على الصعود من هذا الدور.

مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2024

وتقع مجموعة مصر فى أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية  والتي تضم كل من 

 المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2غانا00000000
3الرأس الأخضر00000000
4موزمبيق00000000

المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا 2024

وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.

نتيجة قرعة مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار ومجموعة مصر

قرعة مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق مجموعته في كأس أمم إفريقيا

أول تعليق من فيتوريا على مجموعة منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2023

منتخبات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب

كوت ديفوار

نيجيريا

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

منتخبات مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2024

المنتخب

مصر

غانا

الرأس الأخضر

موزمبيق

منتخبات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب

السنغال

الكاميرون

غينيا

جامبيا

منتخبات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب

الجزائر

بوركينا فاسو

موريتانيا

أنجولا

منتخبات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب

تونس

مالي

جنوب إفريقيا

ناميبيا

منتخبات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المنتخب

المغرب

الكونغو الديمقراطية

زامبيا

تنزانيا

وتعادل المنتخب المصري أمس إيجابيا في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الجزائر على استاد هزاع بن زايد بالإمارات. 

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