الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواجهة الحسم.. موعد مباراة مصر وغانا في مجموعات أمم إفريقيا كان 2023

منتخب مصر
منتخب مصر

تصدر موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الغاني، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”، كافة محركات البحث على جوجل مؤخرا.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا بكان 2023

ويأتي ذلك، نظرا لأهمية المباراة لكلا الطرفين، خاصة بعد تعثر المنتخبان في الجولة الأولى، حيث حقق المنتخب الوطني تعادلا إيجابيا بطعم الهزيمة أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2/2، بينما تلقى البلاك ستار هزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام الرأس الأخضر.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في تمام العاشرة مساء غدا الخميس الموافق 18 يناير الجاري، في مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين لكلاهما، التعادل أو الهزيمة ربما تطيح بأحدهم خارج البطولة القارية.

وتقام المواجهة المصيرية، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موقف مصر بمجموعات أمم إفريقيا 2023

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر، قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يلي منتخبي مصر وموزمبيق نقطتين لكلاهما وأخيرا غانا بلا رصيد من النقاط.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس أمم إفريقيا وأسيا والقنوات الناقلة

مواجهة قوية بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بذكريات النهائي الأطول في تاريخ أمم إفريقيا

جدول ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 قبل مباراة غانا

تردد القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا 2024 ومواعيد لقاءات مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخبي مصر وغانا بأمم إفريقيا  كان 2023

تنقل مباراة منتخب مصر وغانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات "كان 2023"، في نسختها رقم "34"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع منافسات الأميرة السمراء، بداية من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات كان "كوت ديفوار 2023"، قد انطلقت مساء السبت الماضي، الموافق 13 يناير الجاري، حيث تمكن منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للحدث القاري من الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

وتستمر فعاليات المسابقة القارية، حتى يوم 11 فبراير الجاري.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب غانا موعد مباراة منتخب مصر وغانا موعد مباراة منتخب مصر وغانا بأمم إفريقيا موعد مباراة منتخب مصر وغانا بمجموعات كان 2023 مصر وغانا مباراة منتخب مصر وغانا

مواد متعلقة

فينجادا: أداء ونتيجة منتخب مصر أمام موزمبيق غير جيدة.. وفيتوريا قادر على الفوز أمام غانا

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية وتردد القنوات الناقلة

بسبب مباراة غانا.. فيتوريا يعدل موعد مران منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم إفريقيا وتاريخ المواجهات بين الفريقين

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ماتت إحداهما.. "العظام الزجاجية" تحبس شقيقتين 15 سنة فى منزلهما

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار في المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها