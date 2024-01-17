مواجهة الحسم.. موعد مباراة مصر وغانا في مجموعات أمم إفريقيا كان 2023

تصدر موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الغاني، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”، كافة محركات البحث على جوجل مؤخرا.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا بكان 2023

ويأتي ذلك، نظرا لأهمية المباراة لكلا الطرفين، خاصة بعد تعثر المنتخبان في الجولة الأولى، حيث حقق المنتخب الوطني تعادلا إيجابيا بطعم الهزيمة أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2/2، بينما تلقى البلاك ستار هزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام الرأس الأخضر.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في تمام العاشرة مساء غدا الخميس الموافق 18 يناير الجاري، في مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين لكلاهما، التعادل أو الهزيمة ربما تطيح بأحدهم خارج البطولة القارية.

وتقام المواجهة المصيرية، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موقف مصر بمجموعات أمم إفريقيا 2023

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر، قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يلي منتخبي مصر وموزمبيق نقطتين لكلاهما وأخيرا غانا بلا رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة منتخبي مصر وغانا بأمم إفريقيا كان 2023

تنقل مباراة منتخب مصر وغانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات "كان 2023"، في نسختها رقم "34"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع منافسات الأميرة السمراء، بداية من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات كان "كوت ديفوار 2023"، قد انطلقت مساء السبت الماضي، الموافق 13 يناير الجاري، حيث تمكن منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للحدث القاري من الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

وتستمر فعاليات المسابقة القارية، حتى يوم 11 فبراير الجاري.