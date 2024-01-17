مواجهة قوية بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بذكريات النهائي الأطول في تاريخ أمم إفريقيا

يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويطمح كلا المنتخبين لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، من أجل الدخول مبكرا في دائرة التنافس على التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في نهائي نسخة أمم إفريقيا عام 1974، التي استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، لتصبح هي المباراة النهائية الأطول في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وكان المنتخبان التقيا في 12 مارس 1974 في المباراة النهائية للمسابقة، حيث احتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1.

وانتهى الوقت الإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي 2 / 2، ليضطرا لخوض مباراة إعادة بعد 48 ساعة على انتهاء تلك المواجهة، حيث كانت اللائحة آنذاك لا تنص على لعب ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة النهائية بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، كما هو الحال الآن.

وانتصر منتخب الكونغو الديمقراطية 2 / صفر في مباراة الإعادة، ليحصل على الكأس للمرة الثانية في تاريخه، حيث مازال يبحث عن إعادتها إلى خزائنه مجددا منذ ذلك الحين.

وانتظر المنتخبان 41 عاما، ليلعبا مرة أخرى في كأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما التقيا في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة عام 2015 في غينيا الاستوائية، حيث تعادلا 1 / 1.

وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 10 مباريات رسمية، حيث حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الملقب بـ(الفهود) 4 انتصارات، مقابل فوزين لزامبيا، فيما كان التعادل هو سيد الموقف في 4 لقاءات.

ويدرك كلا المنتخبين العريقين أن الحصول على النقاط الثلاث سوف يسهل كثيرا من مهمتهما في الصعود للأدوار الإقصائية بالمسابقة، في ظل تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وبعد غيابه عن المشاركة في النسخة الماضية بالكاميرون، يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية، لاستعادة بريقه من جديد تحت قيادة مديره الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي استعان بعدد من النجوم المحترفين بأوروبا والوطن العربي، في مقدمتهم تشانسيل مبيمبا، مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي وسيدريك باكامبو، مهاجم جالطة سراي التركي، وميشاك إيليا، لاعب وسط يونج بويز السويسري، وفيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز المصري.

أما منتخب زامبيا، فيعود للظهور في كأس أمم إفريقيا 2023، بعد أن غاب عن المشاركة في النسخ الثلاث الأخيرة.

ويعتمد المنتخب الملقب بـ"الرصاصات النحاسية"، على مزيج من اللاعبين المحترفين بأوروبا وإفريقيا والوطن العربي بالإضافة إلى العناصر المحلية.

ويتصدر باتسون داكا، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، قائمة الفريق في البطولة المكونة من 27 لاعبا، بالإضافة إلى كينجز كانجوا، لاعب ريد ستار الصربي، وتاندي موابي، مدافع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ورودريك كابوي، لاعب زاخو العراقي، وستوبيلا سونزو، نجم جينان الصيني، وكلاتوس شاما، لاعب وسط سيمبا التنزاني.