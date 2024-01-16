بسبب مباراة غانا.. فيتوريا يعدل موعد مران منتخب مصر

فضل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تغيير موعد مران الفراعنة بداية من، اليوم الثلاثاء، ليقام فى الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة، تماشيا مع موعد مباراتى المنتخب الوطنى المقبلتين أمام غانا والرأس الأخضر فى الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة منتخب غانا فى العاشرة، مساء الخميس، فى ثانى مباريات الفراعنة بالبطولة، على أن تقام المباراة الأخيرة فى دور المجموعات أمام الرأس الأخضر فى نفس التوقيت العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفضل فيتوريا إقامة التدريبات فى الثامنة والنصف مساء بداية من، اليوم الثلاثاء، على أن يقام فى نفس الموعد حتى انتهاء مباريات الفراعنة بدور المجموعات، وذلك حتى يعتاد اللاعبون الأداء فى نفس الموعد، ما يسهل مهمة اللاعبين فى مباراتى غانا والرأس الأخضر.

ويعد الموعد الجديد هو الأنسب من حيث ظروف الطقس فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ومعدل الرطوبة فى كوت ديفوار، حيث يقام المران مساءً على الأضواء الكاشفة وهى أجواء مناسبة لموعد إقامة مباراتى غانا والرأس الأخضر.

وباتت المجموعة الثانية فوق صفيح ساخن، بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، وكذلك سقوط منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف، مما أربك حسابات المجموعة، بعدما تصدر منتخب الرأس الأخضر الترتيب بعد الجولة الأولى برغم أنها لم تكن مرشحة من الأساسى للتأهلى إلى الدور التالى من البطولة.

ويسعى فيتوريا لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لتقديم عرض طيب فى مباراة غانا، وتحقيق الفوز لتعويض التعثر أمام موزمبيق، ومن ثم تحسين الصورة أمام الجماهير المصرية الغاضبة.