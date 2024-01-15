كأس الأمم 2023.. ماذا قال فيتوريا للاعبى الفراعنة خلال مران اليوم؟

تحدث البرتغالى روى فيتوريا مع لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مع لاعبى الفراعنة، على هامش مران اليوم، فى بداية الاستعداد لمباراة غانا يوم الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وأبلغ فيتوريا لاعبيه بأنه غير قلق بشأن التأهل لدور الـ16 من البطولة، ولكنه يفكر فيما هو أبعد من ذلك، ما يحتم عليه علاج بعض الأخطاء حتى لا يكون منتخب مصر صيدا سهلا لأى منتخب افريقى فى الأدوار الاقصائية من البطولة، التى تحتاج حتما لأداء أفضل مما ظهر عليه الفراعنة فى مباراة موزمبيق.

واعتبر مدرب الفراعنة، أن ما حدث فى مواجهة موزمبيق، درس جاء فى وقته لانه كان بإمكان لاعبوا الفراعنة استغلال التقدم فى بداية المباراة، للقضاء على آمال المنافس من خلال تعزيز الهدف وقتل المباراة، لكن العكس هو ما حدث بسبب الاستهانة بالمنافس وهو ما دفع اللاعبون ثمنه فى الشوط الثاني.

وحذر فيتوريا من تكرار ماحدث خلال مباراة موزمبيق، مشددًا على أنه سيجرى بعض التغييرات فى التشكيل الذى بدأ به مباراة الأمس على امل تحقيق الانسجام المطلوب، وتحسن الأداء فى مواجهة غانا التى ستكون قطعاً أصعب من مواجهة موزمبيق.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره الغانى مساء بعد غد الخميس فى اطار لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، فى مباراة صعبة للغاية بسبب موقف المجموعة التى يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بعدما كان مرشحا لان يكون حصالة المجموعة.

وشهدت مباراتى الجولة الأولى من مجموعة مصر مفاجأتين من العيار الثقيل، اولها تعادل الفراعنة مع موزمبيق بشق الأنفس، عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء حصل عليها مصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع، لولاها لخرج الفراعنة خاسرين بنتيجة 1-2 ، فى المقابل زاد منتخب الرأس الأخضر من المفاجات وأسقط منتخب غانا بهدفين مقابل هدف، الامر الذى أربك الحسابات لدى الجميع وأشعل المجموعة الثانية.