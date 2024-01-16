تردد القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا 2024 ومواعيد لقاءات مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 حيث يتابع عشاق كرة القدم في القارة السمراء أحداث مباريات النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير ما دفع الكثير من المشجعين إلى اللجوء لمحرك جوجل العالمي، وارتفعت نسبة البحث عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 في الساعات الأخيرة، حيث يتطلع المشجعون إلى العثور على الوسائل التي ستتيح لهم متابعة مباريات فرقهم المفضلة بأعلى جودة وتغطية موسعة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مباريات البطولة، كما تنقل أيضا كل من قناة تيلى تشاد وقناة RTB بوركينا فاسو وقناة فوكس سبورت والقناة الألمانية.

تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة الفضائية الجزائرية على استرا

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: استرا.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر: أسترا سات 19.

التردد: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وبدء منتخب مصر رحلته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى، حيث انتهت المباراة بتعادل 2/2 ويستعد الفراعنة الآن لمواجهة منتخب غانا في لقاء مرتقب يوم الخميس القادم في إطار الجولة الثانية، وفي ختام مشوار المجموعة، سيواجه منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل.

الجولة الثانية:

مصر vs غانا

التاريخ: 18 يناير 2024

الوقت: 10 مساءً

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر

التاريخ: 22 يناير 2024

الوقت: 10 مساءً

وتجمع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بين المنتخبات من مختلف أنحاء القارة، مايحقق منافسة قوية يتصدر منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا قائمة الفرق المرشحة، والتي ستمثل الكرة العربية بفخر في هذه النسخة.