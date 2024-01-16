الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تفتتح مشوارها في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة ناميبيا

منتخب تونس
منتخب تونس

يستهل منتخب تونس مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره ناميبيا على  ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة، في لقاء يديره الحكم الصومالي  عمر عبد القادر ارطان في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

ويشارك المنتخب التونسي في المونديال الأفريقي للمرة الحادية والعشرين وسبق له التتويج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 2004، ويلعب في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.

ويشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورًا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية، وبوتسوانا وليبيا.

ويعول منتخب تونس على الظهير الأيسر المحنك علي معلول، لاعب الأهلي، ومحمد علي بن رمضان، لاعب وسط  فرينكفاروش المجري، وإلياس السخيري، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونعيم السليتي، مهاجم الدحيل القطري، وياسين مرياح، مدافع الترجي التونسي.

في المقابل، كان حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز الغائبين عن الفريق في المسابقة، حيث أرجع غيابه لعدم جاهزيته الكاملة للبطولة، موضحا أنه تقدم باعتذار للقادري.

ويلعب منتخب تونس مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات بمدينة كورهوجو الإيفوارية، حيث يفتتح لقاءاته في البطولة بمواجهة منتخب ناميبيا في 16 يناير الجاري، قبل أن يلعب مع مالي بعدها بأربعة أيام، ثم يختتم مواجهاته بلقاء جنوب أفريقيا في 24 من الشهر ذاته.

أما منتخب ناميبيا يبحث عن فوزه الأول في كأس الأمم في المشاركة الرابعة له في تاريخ المسابقة بعد أعوام 1998، 2008 وأخيرًا 2019 التي أقيمت في مصر، لكن حظوظه تبدو صعبة لوقوعه في مجموعة قوية للغاية.

مباراة تونس وناميبيا موعد مباراة تونس وناميبيا بطولة الأمم الإفريقية بطولة الامم الافريقية بكوت ديفوار ملعب أمادو جون كوليبالي المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

"ذا بيست".. البرازيلي إيدرسون أفضل حارس مرمى في عام 2023

رسميًا.. إشبيلية يضم التونسي حنبعل قادمًا من اليونايتد حتى نهاية الموسم

"ذا بيست".. لاعبو السيتي يسيطرون على تشكيل الأفضل في 2023

الأردن تكتسح ماليزيا برباعية فى مستهل مشوارها بكأس آسيا

بعشرة لاعبين.. غينيا تفرض التعادل على الكاميرون في كأس الأمم

كأس الأمم 2023.. لامين كامارا رجل مباراة السنغال وجامبيا

لحظة بلحظة| القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024 مجانا

العراق يستهل مشواره فى كأس آسيا بفوز كبير على إندونيسيا

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

رزاق سيسيه يزور معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

مصر تحتل الصدارة كأكبر منتج لـ"الفراولة" | خاص

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين