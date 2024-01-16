تونس تفتتح مشوارها في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة ناميبيا

يستهل منتخب تونس مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره ناميبيا على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة، في لقاء يديره الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارطان في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

ويشارك المنتخب التونسي في المونديال الأفريقي للمرة الحادية والعشرين وسبق له التتويج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 2004، ويلعب في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.

ويشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورًا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية، وبوتسوانا وليبيا.

ويعول منتخب تونس على الظهير الأيسر المحنك علي معلول، لاعب الأهلي، ومحمد علي بن رمضان، لاعب وسط فرينكفاروش المجري، وإلياس السخيري، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونعيم السليتي، مهاجم الدحيل القطري، وياسين مرياح، مدافع الترجي التونسي.

في المقابل، كان حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز الغائبين عن الفريق في المسابقة، حيث أرجع غيابه لعدم جاهزيته الكاملة للبطولة، موضحا أنه تقدم باعتذار للقادري.

ويلعب منتخب تونس مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات بمدينة كورهوجو الإيفوارية، حيث يفتتح لقاءاته في البطولة بمواجهة منتخب ناميبيا في 16 يناير الجاري، قبل أن يلعب مع مالي بعدها بأربعة أيام، ثم يختتم مواجهاته بلقاء جنوب أفريقيا في 24 من الشهر ذاته.

أما منتخب ناميبيا يبحث عن فوزه الأول في كأس الأمم في المشاركة الرابعة له في تاريخ المسابقة بعد أعوام 1998، 2008 وأخيرًا 2019 التي أقيمت في مصر، لكن حظوظه تبدو صعبة لوقوعه في مجموعة قوية للغاية.