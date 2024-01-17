القناة الجزائرية الأرضية تنقل مباراة مصر وغانا فى كأس الأمم الإفريقية

تردد القناة الجزائرية الأرضية، باتت من الأعلى بحثا على محرك البحث “جوجل”، بعدما قامت ببث مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 مجانا بدون تشفير، ما جعل الجماهير المصرية تتساءل عن نقلها لمواجهة الفراعنة المقبلة أمام غانا.

ومن المقرر أن تقوم القناة الجزائرية، بنقل مباراة مصر وغانا، يوم غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الإفريقية 2023.

وكان منتخب مصر، قد تعادل مع نظيره الموزمبيقي، بهدف لمثله، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وكانت الجزائرية الأرضية قد حصلت في وقت سابق، على حقوق بث مباريات 17 مباراة لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

ومن بين المباريات التي حصلت على حقوقها، مباراتي الافتتاح والنهائي، إلى جانب مباريات المنتخبين المصري والجزائري.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

تبث القناة الجزائرية الأرضية، عبر القمر الصناعي نايل سات، تحت اسم Programme NationalHD عبر التردد التالي

التردد 11680

معدل الترميز 27500 أفقي

وتبث القناة بشكل مشفر، لذا تحتاج إلى إدخال الشفرة الخاصة من خلال أجهزة الاستقبال، وهي 1100001100000000

خطوات ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال الأتي:

1- اضغط على زر Menu أو القائمة.

2- اضغط على كلمة خيارات Options.

3- اختار تثبيت أو Installation.

4- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

5- اختار القمر Nilesat /Arabsat.

6- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

7- اختيار التردد الأفقي H.

8- اختيار معدل الترميز 27500.

9- اضغط موافق Ok.

10- انتظر قليلًا واضغط على حفظ أو Save.