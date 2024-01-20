الليلة.. الزمالك يواجه الوحدة فى الدورة الدولية بالإمارات

يبدأ الزمالك مشواره في بطولة الوحدة الدولية بمواجهة فريق الوحدة الإماراتي في السابعة إلا الربع مساء اليوم السبت، بملعب آل نهيان في أبوظبي، تسبقها مباراة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري في الثالثة وعشر دقائق عصرا بنفس الملعب، ويتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

تجهيز العائدين من الإصابة

الزمالك يشارك في بطولة الوحدة الدولية ثم يشارك في بطولة كأس التحدي في دبي، ضمن استعدادته لاستئناف بطولتي دوري نايل والكونفيدرالية الإفريقية، وتعتبر الدورتان فرصتين أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة أمثال حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومصطفى شلبي وكذلك مصطفى الزناري، العائد بعد غياب طويل بسبب الإيقاف.

كان الزمالك قد لعب مباراتين وديتين قبل السفر إلى الإمارات فاز في الأولى على عثماثون طنطا 8 – صفر وفي الثانية على الشباب الكويتي 4- صفر.

وشهدت تدريبات الفريق في الإمارات حماسا كبيرا من اللاعبين ورغم نقص الصفوف بسبب تواجد محمد صبحي وأحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو مع المنتخب الوطني، وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق لانضمامهما للمنتخب الأوليمبي، وسيف الجزيري لوجوده مع منتخب تونس، ومحمد عبدالغني الذي رحل لفريق البنك الأهلي، وعمرو السيسي الذي تم استبعاده لوجود نية للاستغناء عنه، يملك الزمالك تشكيلا قويا يضم محمد عواد في حراسة المرمى وعمر جابر ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء أو مصطفى الزناري ومحمد عبدالشافي في الدفاع ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا في الوسط والرباعي الهجومي شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي أو سامسون أكينولا.

وسيقوم معتمد جمال بمنح الفرصة للناشئين المتواجدين مع الفريق وهم عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر وأحمد زكي ومحمد السيد ومحمد حسام بيسو وعمار ياسر حسب سير المباراة.