الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يبلغ الزمالك بانتهاء أزمة إيقاف القيد رسميًا (مستند)

الزمالك
الزمالك

تلقى نادي الزمالك اليوم الجمعة، خطابًا رسميًا موجهًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى نظيره الاتحاد المصري بشأن رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

وحصل “الدستور” على نسخة من خطاب الاتحاد الدولي برفع الإيقاف عن نادي الزمالك، موقع بتاريخ اليوم الجمعة، 19 يناير، بعدما وصل إلى اتحاد الكرة.

وكان نادي الزمالك، أعلن أمس الخميس، انتهاء أزمة إيقاف القيد رسميًا، وأصدر بيانًا جاء نصه كالتالي..

«بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتًا طويلًا وكلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

ويعلن المجلس أنه قد انتهي تمامًا من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخري، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم بمواصلة العمل على إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط وإفريقيا».

خطاب «فيفا»

وفي سياق متصل، وصلت بعثة الزمالك إلى أبوظبي، لبدء معسكر إعداد الفريق المغلق  في الإمارات تتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

قائمة الزمالك المشاركة في الدورتين الوديتين بالإمارات

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد– معاذ علاء الدين– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي– حاتم سكر– أحمد زكي-  محمود حمدي "الونش"– مصطفى الزناري– محمود علاء– حمزة المثلوثي– عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي– محمد أشرف "روقا"– نبيل عماد "دونجا"– سيد عبدالله "نيمار"– مصطفى شلبي– يوسف إبراهيم "أوباما"-  محمود عبدالرازق "شيكابالا"– محمد حسام "بيسو"– محمد السيد– إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا– ناصر منسي– عمار ياسر.

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