في ختام المران.. فقرة تدريبية للاعبي الزمالك على "ضربات الحظ"

خصّص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة للتدريب على ركلات الترجيح في ختام المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب الشهامة استعدادًا لخوض دورة الوحدة الودية بأبوظبي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام المران الذي أقيم مساء الخميس على ملعب الشهامة استعدادًا لخوض دورة الوحدة الودية بأبوظبي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت تنفيذ الجوانب تم التدريب عليها في المران استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي المقرر لها يوم السبت المقبل في أولى مباريات الأبيض بدورة الوحدة الودية.

وحرص معتمد جمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي يوم السبت المقبل في أولى مباريات الأبيض بدورة الوحدة الودية.